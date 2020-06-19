19.06.2020, 09:01

Таинственное похищение человека на шоссе Таллинн-Тарту: спустя пять лет суд решает, что делать с пропавшим мужчиной


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Таинственное похищение человека на шоссе Таллинн-Тарту: спустя пять лет суд решает, что делать с пропавшим мужчиной
PPA/ Ekspress meedia

В декабре 2014 года произошла так до конца и не раскрытая практически детективная история: предположительно, на половине пути по шоссе Таллинн — Тарту был ограблен мужчина по имени Каяр Паас. Сам Паас пропал и до сих пор не найден. Спустя пять лет Вируский уездный суд обсуждает вопрос признания мужчины умершим.

Рано утром (около 6 часов) 5 декабря 2014 года в Пайдескую больницу зашла 40-летняя Вера, у которой было обнаружено огнестрельное ранение. Больница сообщила о ней полиции.

Якобы накануне вечером женщина ехала вместе с супругом Каяром Паасом из расположенного в волости Пайде хутора в Таллинн к знакомым. По словам Веры, на шоссе Таллинн — Тарту, примерно в 10-15 км после Арду, ехавшая впереди них машина сбросила скорость, они сделали то же самое. Затем впереди идущий автомобиль остановился — можно было предположить, что ему требуется помощь, — встал и Mercedes вышеназванной пары.

Затем вышедшие из передней машины мужчины якобы выволокли Пааса из Mercedes и затащили в свою машину, а женщину отпустили. А то, что она в ходе потасовки получила пулю и при этом осталась жива, выяснилось позже, лишь в Пайдеской больнице.

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Подозрения вызывало то обстоятельство, что Пасса похитили, как заявила Вера, примерно в полночь, а в больницы она добралась не через 40 минут, как этого можно было ожидать, а только через шесть часов.

"Разве такое возможно, что она не поняла, что в нее выстрелили? Почему она о похищении супруга сразу же ночью не не сообщила полиции? Сам Паас в ходе похищения вроде бы не пострадал. Почему тогда стреляли в женщину, которую потом отпустили? В самом ли деле в женщину стреляли именно там, где она говорит? Как отметил начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Ляэнеской префектуры Маргус Сассь позже на пресс-конференции, нет подтверждений тому, что стреляли именно на шоссе", — писала газета Eesti Päevaleht через несколько дней после происшествия.

После полученной от женщины информации силами Лыунаской, Ляэнеской и Пыхьяской полиции была проведена совместная операция по поиску улик, свидетелей и выяснению всех деталей, относящихся как к происшествию, так и к личности фигурантов.

Неожиданный поворот

Через почти полгода после таинственного исчезновения мужчины еженедельник Eesti Ekspress написал о неожиданном повороте в этом странном деле: Олари Паас, брат якобы похищенного сообщил, что Каяр занимался наркобизнесом.

Предположительное похищение произошло всего за две недели до того, как суд приговорил Олари Пааса за наркопреступления к тюремному заключению. А занимательная информация от Олари появилась спустя два месяца после инцидента на дороге — в начале февраля, спустя три недели после вступление приговора в отношении Олари в законную силу.

Олари Паас направил в Тартуский уездный суд письмо на шести страницах, исписанных каллиграфическим почерком. Из него выяснилось, что Каяр Паас не был невинной овечкой. Как сообщил Олари, вместе с братом он пару лет назад ездил в Канаду, откуда послал в Эстонию посылку с наркотическим веществом.

"В посылке было 1002 грамма марихуаны, которую мы потом вместе в Эстонии распределили. Полученный доход поровну поделили с братом", — признался Олари. Участие Каяра Пааса в наркобизнесе подтвердила также бывшая жена Олари — Галина Фрейберг, — которая тоже ездила в Канаду и участвовала в этом криминальном бизнесе.

Женщина летала в Канаду в октябре 2013 года. Она слышала там от местных, что Олари и Каяр приобрели у одного из производителей марихуану и отправили ее в Эстонию. Из материалов уголовного дела Олари следует, что он переводил деньги как брату Каяру, так и его супруге Вере, сопроводив перевод пояснением "ПОДАРОК".

Пропал без вести на пять с половиной лет

Обсуждение вопроса о признании Пааса умершим не означает, что в отношении его смерти должны быть какие-то доказательства. Суд по ходатайству заинтересованного лица может признать лицо умершим, если в течение пяти лет будут отсутствовать данные о том, что человек жив. Сейчас, когда с момента исчезнования Пааса прошло более пяти лет, такое ходатайство и подал один из близких

Признание Пааса официально умершим потребовалось для близких прежде всего для того, чтобы продать дом, одним из восьми собственников которого является пропавший Паас.

Суд примет решение 1 июля.

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