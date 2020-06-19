Таинственное похищение человека на шоссе Таллинн-Тарту: спустя пять лет суд решает, что делать с пропавшим мужчиной

Рано утром (около 6 часов) 5 декабря 2014 года в Пайдескую больницу зашла 40-летняя Вера, у которой было обнаружено огнестрельное ранение. Больница сообщила о ней полиции.

Якобы накануне вечером женщина ехала вместе с супругом Каяром Паасом из расположенного в волости Пайде хутора в Таллинн к знакомым. По словам Веры, на шоссе Таллинн — Тарту, примерно в 10-15 км после Арду, ехавшая впереди них машина сбросила скорость, они сделали то же самое. Затем впереди идущий автомобиль остановился — можно было предположить, что ему требуется помощь, — встал и Mercedes вышеназванной пары.

Затем вышедшие из передней машины мужчины якобы выволокли Пааса из Mercedes и затащили в свою машину, а женщину отпустили. А то, что она в ходе потасовки получила пулю и при этом осталась жива, выяснилось позже, лишь в Пайдеской больнице.

Подозрения вызывало то обстоятельство, что Пасса похитили, как заявила Вера, примерно в полночь, а в больницы она добралась не через 40 минут, как этого можно было ожидать, а только через шесть часов.

"Разве такое возможно, что она не поняла, что в нее выстрелили? Почему она о похищении супруга сразу же ночью не не сообщила полиции? Сам Паас в ходе похищения вроде бы не пострадал. Почему тогда стреляли в женщину, которую потом отпустили? В самом ли деле в женщину стреляли именно там, где она говорит? Как отметил начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Ляэнеской префектуры Маргус Сассь позже на пресс-конференции, нет подтверждений тому, что стреляли именно на шоссе", — писала газета Eesti Päevaleht через несколько дней после происшествия.

После полученной от женщины информации силами Лыунаской, Ляэнеской и Пыхьяской полиции была проведена совместная операция по поиску улик, свидетелей и выяснению всех деталей, относящихся как к происшествию, так и к личности фигурантов.

Неожиданный поворот

Через почти полгода после таинственного исчезновения мужчины еженедельник Eesti Ekspress написал о неожиданном повороте в этом странном деле: Олари Паас, брат якобы похищенного сообщил, что Каяр занимался наркобизнесом.