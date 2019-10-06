TAI: запретить алкоголь как легкий наркотик мешает только одно обстоятельство(2)
В ходе дискуссии о легализации легких наркотиков в программе ЭТВ+ "Своя правда" представитель эстонского Института развития здоровья (TAI) Алена Курбатова прокомментирова вопрос о том, почему алкоголь как легкий наркотик до сих пор не запрещен, пишет rus.err.ee.
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