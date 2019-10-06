06.10.2019, 19:10

TAI: запретить алкоголь как легкий наркотик мешает только одно обстоятельство

 (2)
rus.delfi.ee
EST 8
TAI: запретить алкоголь как легкий наркотик мешает только одно обстоятельство
Foto: Anni Õnneleid

В ходе дискуссии о легализации легких наркотиков в программе ЭТВ+ "Своя правда" представитель эстонского Института развития здоровья (TAI) Алена Курбатова прокомментирова вопрос о том, почему алкоголь как легкий наркотик до сих пор не запрещен, пишет rus.err.ee.

"Недаром же ученые теперь говорят, что если бы сегодня стоял вопрос о том, надо ли легализовать алкоголь, то его бы ни за что не разрешили. Но поскольку он уже настолько глубоко стал частью нашей культуры, то запретить его очень сложно. И это единственная причина, по которой сегодня не говорится о запрете.

При этом регуляция алкоголя постоянно становится жестче", — считает Курбатова.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: