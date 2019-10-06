TAI: запретить алкоголь как легкий наркотик мешает только одно обстоятельство

"Недаром же ученые теперь говорят, что если бы сегодня стоял вопрос о том, надо ли легализовать алкоголь, то его бы ни за что не разрешили. Но поскольку он уже настолько глубоко стал частью нашей культуры, то запретить его очень сложно. И это единственная причина, по которой сегодня не говорится о запрете.

При этом регуляция алкоголя постоянно становится жестче", — считает Курбатова.