Табун лошадей напал на гостей острова Хийумаа

У одной из посетительниц (Маша Пейкауд) с собой на ремнях были две собаки.

"На мысе свободно паслись лошади. Как только они заметили моих собак, то напали на них. Я попыталась лошадей остановить, просто накричала на них", — описывает Пейкауд случившееся.

На лугах Сяэретирби двадцать лошадей пасет семья Тикк, пишет Maaleht.

Силле Адер из Департамента окружающей среды сказала, что после получения данной информации они общались с управляющим этой территории и попросили в дополнение к имеющимся табличкам установить в видных местах предупредительные таблички на двух языках о пасущихся лошадях, чтобы избежать возможных неприятностей.