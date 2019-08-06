Табун лошадей напал на гостей острова Хийумаа
27 июля косу Сяэретирби, что на Кассари, посетила группа людей. Неожиданно их собак атаковал табун свободно пасущихся лошадей.
27 июля косу Сяэретирби, что на Кассари, посетила группа людей. Неожиданно их собак атаковал табун свободно пасущихся лошадей.
У одной из посетительниц (Маша Пейкауд) с собой на ремнях были две собаки.
"На мысе свободно паслись лошади. Как только они заметили моих собак, то напали на них. Я попыталась лошадей остановить, просто накричала на них", — описывает Пейкауд случившееся.
На лугах Сяэретирби двадцать лошадей пасет семья Тикк, пишет Maaleht.
Силле Адер из Департамента окружающей среды сказала, что после получения данной информации они общались с управляющим этой территории и попросили в дополнение к имеющимся табличкам установить в видных местах предупредительные таблички на двух языках о пасущихся лошадях, чтобы избежать возможных неприятностей.
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