06.08.2019, 17:00

Табун лошадей напал на гостей острова Хийумаа


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Табун лошадей напал на гостей острова Хийумаа
Дорога в СяэретирбиJuhan Harm, Wikimedia Commons

27 июля косу Сяэретирби, что на Кассари, посетила группа людей. Неожиданно их собак атаковал табун свободно пасущихся лошадей.

У одной из посетительниц (Маша Пейкауд) с собой на ремнях были две собаки.

"На мысе свободно паслись лошади. Как только они заметили моих собак, то напали на них. Я попыталась лошадей остановить, просто накричала на них", — описывает Пейкауд случившееся.

На лугах Сяэретирби двадцать лошадей пасет семья Тикк, пишет Maaleht.

Силле Адер из Департамента окружающей среды сказала, что после получения данной информации они общались с управляющим этой территории и попросили в дополнение к имеющимся табличкам установить в видных местах предупредительные таблички на двух языках о пасущихся лошадях, чтобы избежать возможных неприятностей.

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