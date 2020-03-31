31.03.2020, 20:20

ТАБЛИЦЫ: Сколько в разных уездах проводится тестов на коронавирус и где больше всего положительных результатов


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Koroonatest
Koroonatest Foto: Michael Bunel/Zumapress/Scanpix

Согласно статистике в Эстонии меньше всего тестов на коронавирус в расчете на одного жителя было сделано в Ляэне-Вирумаа, а больше всего — на Сааремаа.

Количественно больше всего тестов было сделано в Харьюмаа. Далее следуют Сааремаа и Тартумаа. Самая большая доля положительных результатов приходится на Сааремаа (19,2). Далее следуют Вырумаа и Хийумаа с 14,5 и 7,8 процентов соответственно.

Смотрите таблицы!

Количество сделанных тестов по уездам:


Удельная доля протестированных по уездам:

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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