ТАБЛИЦЫ: Сколько в разных уездах проводится тестов на коронавирус и где больше всего положительных результатов

Количественно больше всего тестов было сделано в Харьюмаа. Далее следуют Сааремаа и Тартумаа. Самая большая доля положительных результатов приходится на Сааремаа (19,2). Далее следуют Вырумаа и Хийумаа с 14,5 и 7,8 процентов соответственно.

Смотрите таблицы!

Количество сделанных тестов по уездам:



Удельная доля протестированных по уездам:

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