ТАБЛИЦЫ и ГРАФИКИ | Результаты госэкзаменов: смотрите, насколько хорошо их сдали в школах вашего района

Узкий госэкзамен по математике в этом году выбрали 3718 и расширенный — 4466 экзаменантов.
Как и в предыдущие годы, в этом году выбравших расширенный экзамен по математике было больше. Средний результат узкого экзамена составил 36,4 балла и средний результат расширенного экзамена — 51,1 балла.
Результат узкого экзамена был почти таким же, как в прошлом году (2018 — 37,4), результат расширенного экзамена немного понизился, но был одного порядка с позапрошлым годом (2018 — 55,6; 2017 — 51,8). На узком экзамене 100 баллов в этом году получили 2 учащихся (2018 — 8), но на расширенном экзамене получили максимальное количество баллов 39 учащихся (2018 — 37). На узком экзамене получили 0 баллов 12 и на расширенном экзамене — 15 учащихся.
Экзаменант с эстонским языком обучения больше выбирал расширенный экзамен (приблизительно 59%) и экзаменант с русским языком обучения — узкий экзамен (приблизительно 55%). Также можно сказать, что основные знания сдававших на русском языке экзаменантов были лучше, но с решением жизненных заданий и нетипичных ситуаций сдававшие на эстонском языке экзаменанты справлялись лучше.
По сравнению с прошлым годом популярность расширенного экзамена повысилась среди учеников женского пола (+5 процентных пунктов) и понизилась среди молодых людей (-3 процентных пункта).
Таблицы результатов экзаменов (эстонский, эстонский как второй, узкая математика, расширенная математика). В первом столбце указано название учебного заведения, во втором — число сдававших. Нажмите на "keskmine punktisumma" ("средняя сумма баллов"), чтобы образовать очередность школ.
Статистика госэкзаменов 2017-2019. На верхнем графике изображены средние результаты госэкзаменов (эстонский, эстонский как второй, узкая математика, расширенная математика), на нижнем отображается то, сколько сдавали экзамены по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, русский).
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