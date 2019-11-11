ТАБЛИЦЫ и ГРАФИКИ | Результаты госэкзаменов: смотрите, насколько хорошо их сдали в школах вашего района

В целом, результаты госэкзаменов в 2019 году по сравнению с предыдущими годами остались стабильными, сообщает Innove в обзоре госэкзаменов.

Относительно госэкзаменов по иностранному языку Innove отметило больший интерес при выборе различных экзаменов по иностранному языку, а также все больше молодых людей предоставляет подтверждающее уровень владения языком свидетельство.

В 2019 году экзамен по эстонскому языку сдавали 6679 экзаменантов и средний результат экзамена составил 62 балла. 100 баллов в этот раз получили 7 учащихся (2018 — 3), один учащийся получил 0 баллов и не сдал экзамен.

Средний результат госэкзамена по эстонскому языку в 2019 году остался по сравнению с результатами предыдущих годов на том же уровне (62 балла). Доля получивших высокий результат (80 или более баллов) экзаменантов была чуть больше, чем в прошлом году (2019 — 17,6%, 2018 — 16,2%). Доля получивших низкий результат (до 20 баллов) по-прежнему мала, и в 2019 году она была ниже 1%.

Эстонский как второй



Госэкзамен по эстонскому языку как второму сдавали в этом году в общей сложности 2329 учащихся, средний результат экзамена составил 63,5 балла, который из года в год немного повышался (2018 — 63,4; 2017 — 60,1), и выросло также число набравших максимальное количество баллов — 100 баллов в этом году получили 16 учащихся (2018 — 7). Набравшим на экзамене не менее 60% от максимального количества баллов выдают свидетельство о владении эстонским языком на уровне B2. В этом году уровня В2 достигли 1367 учащихся.



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