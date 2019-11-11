11.11.2019, 13:46

ТАБЛИЦЫ и ГРАФИКИ | Результаты госэкзаменов: смотрите, насколько хорошо их сдали в школах вашего района


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Lõpukirjand
Lõpukirjand FOTO: RAIGO PAJULA

В этом году государственные экзамены прошли в 23-й раз и их сдали в общей сложности 9657 экзаменантов. Для окончания гимназии учащиеся должны были сдать госэкзамен по эстонскому языку или эстонскому языку как второму, по иностранному языку и по математике.

В целом, результаты госэкзаменов в 2019 году по сравнению с предыдущими годами остались стабильными, сообщает Innove в обзоре госэкзаменов.

Относительно госэкзаменов по иностранному языку Innove отметило больший интерес при выборе различных экзаменов по иностранному языку, а также все больше молодых людей предоставляет подтверждающее уровень владения языком свидетельство.

В 2019 году экзамен по эстонскому языку сдавали 6679 экзаменантов и средний результат экзамена составил 62 балла. 100 баллов в этот раз получили 7 учащихся (2018 — 3), один учащийся получил 0 баллов и не сдал экзамен.

Средний результат госэкзамена по эстонскому языку в 2019 году остался по сравнению с результатами предыдущих годов на том же уровне (62 балла). Доля получивших высокий результат (80 или более баллов) экзаменантов была чуть больше, чем в прошлом году (2019 — 17,6%, 2018 — 16,2%). Доля получивших низкий результат (до 20 баллов) по-прежнему мала, и в 2019 году она была ниже 1%.

Эстонский как второй


Госэкзамен по эстонскому языку как второму сдавали в этом году в общей сложности 2329 учащихся, средний результат экзамена составил 63,5 балла, который из года в год немного повышался (2018 — 63,4; 2017 — 60,1), и выросло также число набравших максимальное количество баллов — 100 баллов в этом году получили 16 учащихся (2018 — 7). Набравшим на экзамене не менее 60% от максимального количества баллов выдают свидетельство о владении эстонским языком на уровне B2. В этом году уровня В2 достигли 1367 учащихся.

Математика


Узкий госэкзамен по математике в этом году выбрали 3718 и расширенный — 4466 экзаменантов.

Как и в предыдущие годы, в этом году выбравших расширенный экзамен по математике было больше. Средний результат узкого экзамена составил 36,4 балла и средний результат расширенного экзамена — 51,1 балла.

Результат узкого экзамена был почти таким же, как в прошлом году (2018 — 37,4), результат расширенного экзамена немного понизился, но был одного порядка с позапрошлым годом (2018 — 55,6; 2017 — 51,8). На узком экзамене 100 баллов в этом году получили 2 учащихся (2018 — 8), но на расширенном экзамене получили максимальное количество баллов 39 учащихся (2018 — 37). На узком экзамене получили 0 баллов 12 и на расширенном экзамене — 15 учащихся.

Экзаменант с эстонским языком обучения больше выбирал расширенный экзамен (приблизительно 59%) и экзаменант с русским языком обучения — узкий экзамен (приблизительно 55%). Также можно сказать, что основные знания сдававших на русском языке экзаменантов были лучше, но с решением жизненных заданий и нетипичных ситуаций сдававшие на эстонском языке экзаменанты справлялись лучше.

По сравнению с прошлым годом популярность расширенного экзамена повысилась среди учеников женского пола (+5 процентных пунктов) и понизилась среди молодых людей (-3 процентных пункта).

Таблицы результатов экзаменов (эстонский, эстонский как второй, узкая математика, расширенная математика). В первом столбце указано название учебного заведения, во втором — число сдававших. Нажмите на "keskmine punktisumma" ("средняя сумма баллов"), чтобы образовать очередность школ.


Статистика госэкзаменов 2017-2019. На верхнем графике изображены средние результаты госэкзаменов (эстонский, эстонский как второй, узкая математика, расширенная математика), на нижнем отображается то, сколько сдавали экзамены по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, русский).

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