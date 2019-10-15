ТАБЛИЦА | За выступление перед Европарламентом Симсон получила суровую оценку

Наивысшей оценкой (4,5) был удостоен голландец Франс Тиммерманс, который будет заниматься в ЕК зеленой политикой. Самым слабым признано выступление француженки Сильви Голар (1).

Симсон получила 2,5 балла по пятибалльной шкале и открывает так называемую группу "слабых". Она критикуется за то, что нервничала, была неуверенной и давала на вопросы неясные ответы.

Безжалостные журналисты сочли самым лучшим во время ее заслушивания то, что премьер-министр Юри Ратас в этот момент написал в Twitter пост о том, правительство Эстонии приняло решение присоединиться к программе ЕС по климатической нейтральности. Это, по мнению издания, помогло создать Симсон в глазах "зеленых" депутатов Европарламента более благоприятный имидж.

По мнению наблюдателей, хотя Симсон и избежала повторного заслушивания, на своем посту ей придется приложить немало усилий, чтобы зарекомендовать себя сильным специалистом.

Европарламент заслушал Симсон 3 октября.