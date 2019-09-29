29.09.2019, 14:17

ТАБЛИЦА | Выпускники каких автошкол успешно сдают экзамены в департаменте?

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www.DELFI.ee
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LIBEDARAJA SÕIDU ÕPPIMINE MÄNNIKUL
LIBEDARAJA SÕIDU ÕPPIMINE MÄNNIKULFOTO: Marko Mumm

Портал Delfi составил таблицу успешности автошкол Эстонии.

В первом столбике — название автошколы, во втором — процент выпускников, которые успешно сдали экзамен по вождению в Департаменте шоссейных дорог. В третьем — процент тех, кто сдал экзамен по теории. В последнем — кто за 8 месяцев с начала обучения смог получить свидетельство об окончании автошколы.

Первоначальные показатели применимы к уезду Харьюмаа. Чтобы выбрать другой уезд, нажмите на стрелочку.

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