29.09.2019, 14:17
ТАБЛИЦА | Выпускники каких автошкол успешно сдают экзамены в департаменте?(15)
Портал Delfi составил таблицу успешности автошкол Эстонии.
Портал Delfi составил таблицу успешности автошкол Эстонии.
В первом столбике — название автошколы, во втором — процент выпускников, которые успешно сдали экзамен по вождению в Департаменте шоссейных дорог. В третьем — процент тех, кто сдал экзамен по теории. В последнем — кто за 8 месяцев с начала обучения смог получить свидетельство об окончании автошколы.
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