24.06.2019, 09:10

ТАБЛИЦА: В Эстонии не хватает невест. Смотрите, сколько женщин проживает в вашей деревне!

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rus.delfi.ee
EST 11
ТАБЛИЦА: В Эстонии не хватает невест. Смотрите, сколько женщин проживает в вашей деревне!
Kui on naisi, on tavaliselt ka lapsi.Valdek Alber

Издание Maaleht приводит любопытную таблицу, с помощью которой можно посмотреть, сколько женщин (речь идет о женщинах детородного возраста) проживает в том или ином эстонском селе. Примечательно, что есть деревни, в которых не зарегистрировано ни одного человека женского пола.

Издание отмечает, что именно в этой возрастной категории женщин меньше, чем мужчин. Особенно остро нехватка невест ощущается в сельской местности.

Смотрите сами!

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