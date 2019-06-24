ТАБЛИЦА: В Эстонии не хватает невест. Смотрите, сколько женщин проживает в вашей деревне!

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Kui on naisi, on tavaliselt ka lapsi. Valdek Alber

Издание Maaleht приводит любопытную таблицу, с помощью которой можно посмотреть, сколько женщин (речь идет о женщинах детородного возраста) проживает в том или ином эстонском селе. Примечательно, что есть деревни, в которых не зарегистрировано ни одного человека женского пола.