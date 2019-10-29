ТАБЛИЦА | Теперь уже официально: чаще других в Эстонии правила нарушают водители BMW

Из полицейской статистики видно, что при одинаковом числе на дорогах Эстонии автомобилей BMW и Opel водители первых более чем в три раза чаще, чем вторые превышают скорость.

В таблице приведены данные по числу нарушений на 1000 автомобилей данной марки.

Столбцы, указывающие нарушения: общее число, превышение скорости, управление в нетрезвом виде, вождение без прав, нарушение технических норм, несоблюдение требований безопасности, проезд на красный свет.