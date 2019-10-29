29.10.2019, 21:16

ТАБЛИЦА | Теперь уже официально: чаще других в Эстонии правила нарушают водители BMW

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ТАБЛИЦА | Теперь уже официально: чаще других в Эстонии правила нарушают водители BMW
Andres Putting

В Эстонии чаще всего нарушают Правила дорожного движения водители автомобилей марки BMW, которых полиция в основном задерживает за превышение скорости и управление автомобилем без прав. Водители Audi ненамного уступают в числе случаев нетрезвого вождения.

Из полицейской статистики видно, что при одинаковом числе на дорогах Эстонии автомобилей BMW и Opel водители первых более чем в три раза чаще, чем вторые превышают скорость.

В таблице приведены данные по числу нарушений на 1000 автомобилей данной марки.

Столбцы, указывающие нарушения: общее число, превышение скорости, управление в нетрезвом виде, вождение без прав, нарушение технических норм, несоблюдение требований безопасности, проезд на красный свет.

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