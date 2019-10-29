ТАБЛИЦА | Теперь уже официально: чаще других в Эстонии правила нарушают водители BMW(6)
В Эстонии чаще всего нарушают Правила дорожного движения водители автомобилей марки BMW, которых полиция в основном задерживает за превышение скорости и управление автомобилем без прав. Водители Audi ненамного уступают в числе случаев нетрезвого вождения.
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