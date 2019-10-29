ТАБЛИЦА | Теперь уже официально: чаще других в Эстонии правила нарушают водители BMW(29)
В Эстонии чаще всего нарушают Правила дорожного движения водители автомобилей марки BMW, которых полиция в основном задерживает за превышение скорости и управление автомобилем без прав. Водители Audi ненамного уступают в числе случаев нетрезвого вождения.
Туроператоры раскрыли секрет дешевых билетов в Турцию
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит
Жену принца Уильяма считают более утонченной и гармоничной.
Отец устроившего бойню в Забайкалье сделал заявление