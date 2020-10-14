ТАБЛИЦА | Статистика: смотрите, как в последние годы снижается число обладателей "серых" паспортов

Паспорт иностранца выдается людям, имеющим вид на жительство в Эстонии, но у которых отсутствует паспорт какого-либо государства.

За десять лет число "серопаспортников" в Эстонии сократилось на 38 000 человек. Это означает, что эти люди или получили гражданство (Эстонии или какой-либо другой страны), или ушли из жизни.