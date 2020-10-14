14.10.2020, 21:08
ТАБЛИЦА | Статистика: смотрите, как в последние годы снижается число обладателей "серых" паспортов(32)
В Эстонии в настоящий момент проживают 75 000 человек, не определившихся с гражданством и имеющих так называемые "серые" паспорта. За последние десять лет их число быстро сокращалось.
Она будет страшной и тяжелой: Михеев об эпидемии в 2021
Спортсменка у плиты: неожиданный поворот в жизни Курниковой
Жуткая находка обнаружена в мусорном баке: задержана мать
Отличить грипп от КОВИД можно по одному симптому