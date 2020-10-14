14.10.2020, 21:08

ТАБЛИЦА | Статистика: смотрите, как в последние годы снижается число обладателей "серых" паспортов

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Греэте Пальги
EST 3
ТАБЛИЦА | Статистика: смотрите, как в последние годы снижается число обладателей "серых" паспортов
Ilmar Saabas

В Эстонии в настоящий момент проживают 75 000 человек, не определившихся с гражданством и имеющих так называемые "серые" паспорта. За последние десять лет их число быстро сокращалось.

Паспорт иностранца выдается людям, имеющим вид на жительство в Эстонии, но у которых отсутствует паспорт какого-либо государства.

За десять лет число "серопаспортников" в Эстонии сократилось на 38 000 человек. Это означает, что эти люди или получили гражданство (Эстонии или какой-либо другой страны), или ушли из жизни.

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