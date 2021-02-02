ТАБЛИЦА | Смотрите, в каких странах вакцинация проходит наиболее успешно

В Израиле, по последним данным, вакцинацию прошли из расчета на 100 человек населения 56,3%. В ОАЭ — 34,8% и в маленьком островном государстве Сейшелы — 31,4%.

Из европейских стран выделяется Великобритания, где из 100 человек прививку получили 14,4%.

Число вакцинированных на 100 жителей (вторая колонка - дата последнего обновления данных)

В Эстонии процент вакцинированных составляет 2,9.

По данным Департамента здоровья, по состоянию на сегодняшнее утро вакцину получили 28 907 человек, из которых 11 310 вакцинированы обеими дозами.

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