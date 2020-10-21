ТАБЛИЦА: Штрафы за превышение скорости вырастут на 70%

Министерство внутренних дел подготовило поправки к закону о дорожном движении, после вступления которых в силу размер штрафов за превышение скорости вырастет на 66%. При этом половина штрафов, полученных на местных дорогах при помощи камер слежения за скоростью, будут направляться в бюджет местного самоуправления, пишет Forte.
Согласно плану, изменения вступят в силу 1 января 2021 года.
Это означает, что если превышение скорости составит до 20 км/ч, то вы получите штраф в размере 100 евро. Если превышение составит до 60 км/ч, то вы получите штраф в 300 евро.
Министерство обосновывает необходимость изменений тем, что и минимальная заработная плата, и средняя брутто-зарплата с течением времени существенно изменились, в то время как размеры штрафов не пересматривались. По сравнению с 2009 годом минимальная заработная плата увеличилась более чем в два раза, с 278 евро до 584 евро, а средняя брутто-зарплата выросла с 784 евро до 1407 евро.
”Чтобы не допустить девальвации штрафов, одновременно не допуская резкого увеличения штрафных ставок, необходимо постоянно их оценивать и при необходимости корректировать, чтобы сохранить эффект”, — отметили в ведомстве.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
"Идет расправа над людьми": открытое письмо Гармаша
В аптеках за 30 рублей: раскрыто эффективное лекарство от COVID
Создан способ искоренить паразитов, перекрыв все пути метаболизма
Ношение перчаток оказалось неэффективным для борьбы с COVID-19