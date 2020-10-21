ТАБЛИЦА: Штрафы за превышение скорости вырастут на 70%

Согласно плану, изменения вступят в силу 1 января 2021 года.

Это означает, что если превышение скорости составит до 20 км/ч, то вы получите штраф в размере 100 евро. Если превышение составит до 60 км/ч, то вы получите штраф в 300 евро.

Министерство обосновывает необходимость изменений тем, что и минимальная заработная плата, и средняя брутто-зарплата с течением времени существенно изменились, в то время как размеры штрафов не пересматривались. По сравнению с 2009 годом минимальная заработная плата увеличилась более чем в два раза, с 278 евро до 584 евро, а средняя брутто-зарплата выросла с 784 евро до 1407 евро.

”Чтобы не допустить девальвации штрафов, одновременно не допуская резкого увеличения штрафных ставок, необходимо постоянно их оценивать и при необходимости корректировать, чтобы сохранить эффект”, — отметили в ведомстве.

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