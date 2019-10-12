ТАБЛИЦА | Предусмотренную на компенсации сумму полностью использовали только два депутата Рийгикогу

Больше всего потратили на поездки центрист Мартин Репинский (2987,40 евро), далее идут Андрес Метсоя ("Отечество" 2970,31) и реформист Таави Рыйвас (2907,87). Депутатов, кому транспортные расходы были компенсированы в размере, превышающем 2000 евро, оказалось 27. Три депутата не воспользовались этим видом компенсации (Михаил Лотман, Лео Куннас и Руубен Каалеп).

Компенсации представительских расходов (питание, аренда помещений, транспорт для гостей) были выплачена в размере 45 391,36 евро. Здесь в первых рядах идут Хельмен Кютт из СДП (2739,13), Керсти Сарапуу из ЦП (2317,98), Катри Райк из СДП (1977,36). Меньше всего пришлось компенсировать нынешнему министру внутренних дел Марту Хельме (28,08).

Почтовые расходы и связь (телефон, интернет): выплачено 18396,72 евро. Наибольшую компенсацию получила Мария Юферева-Скуратовски (742,61), реформисты Валдор Рандпере (729,53) и Йоко Алендер (696). 24 депутата этим видом компенсации не воспользовались.

Компенсацию за командировочные расходы получили 20 членов парламента. Самая крупная пришлась на Мари Лаури из (ПР), которой за участие в конференции в Токио заплатили 2898,80 евро.

Расходы по ночлегу компенсированы 13 народным избранникам. Размер колебался от 45 евро Энна Ээсмаа (ЦП) до 806,30, которые выплатили Райк.

Расходы на бюро в наибольшей сумме компенсировали Марри Аарт из EKRE (279,60), ненамного отстали реформист Андрес Сутть (258,83) и центристка Керстин-Оудекки Лооне (228).

Согласно Закону об организации работы Рийгикогу, депутатам компенсируются расходы на основании документов в размере до 30 процентов от годовой зарплаты. Максимальная компенсация транспортных расходов — 450 евро в месяц.