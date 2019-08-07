ТАБЛИЦА: Перед началом учебного года в детских садах Кесклинна не хватает дюжины работников

”В детских садах района Кесклинн работает более полутысячи учителей и помощников учителей. Перед началом учебного года директора нескольких детских садов говорили о сложностях в поиске работников. Речь идет как об учителях с высшим образованием, так и о помощниках учителей. Мы надеемся, что дополнительное внимание к этой проблеме поможет детским садам найти нужных для себя работников и они смогут начать новый учебный год в полном составе”, — объяснил старейшина Кесклинн Владимир Свет.

Управа Кесклинна объединила потребности в кадрах всех детских садов в районе, чтобы распространить эту информацию через районную газету, веб-сайт и Facebook. Работников ищут 7 детских садов, где в сумме 12 вакантных мест. Не хватает шести учителей, один из которых нужен для замены находящегося в отпуске работника. Также детские сады Кесклинна ищут 5 помощников учителей и заведующего хозяйством.

Подробная информация о вакантных местах с контактами в таблице:

Фото: управа Кесклинна

В 25 муниципальных детских садов Кесклинна ходит около 3138 детей, а также там работает 540 учителей и помощников.