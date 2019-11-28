ТАБЛИЦА: Парламентские партии распределили "крышевые деньги". Смотрите, что куда ушло

Общий бюджет региональных инвестиций составляет 4,2 миллиона евро, из которых Центристская партия распределит около 1,6 миллиона, пишет rus.err.ee со ссылкой на утренние новости ETV+.

Поддержку от центристов получат спортивные федерации и клубы, церкви, некоммерческие организации, а самый крупный грант — 115 000 евро — предназначен для проектирования и строительства спортивно-развлекательной зоны в столичном районе Хааберсти.

EKRE и Isamaa распределят по 1,2 млн евро. Эти коалиционные партии в числе прочего также поддержат церкви и спортивные организации.