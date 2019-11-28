ТАБЛИЦА: Парламентские партии распределили "крышевые деньги". Смотрите, что куда ушло
Парламентские партии определились с распределением региональных инвестиций или так называемых "крышевых денег" из госбюджета.
Парламентские партии определились с распределением региональных инвестиций или так называемых "крышевых денег" из госбюджета.
Общий бюджет региональных инвестиций составляет 4,2 миллиона евро, из которых Центристская партия распределит около 1,6 миллиона, пишет rus.err.ee со ссылкой на утренние новости ETV+.
Поддержку от центристов получат спортивные федерации и клубы, церкви, некоммерческие организации, а самый крупный грант — 115 000 евро — предназначен для проектирования и строительства спортивно-развлекательной зоны в столичном районе Хааберсти.
EKRE и Isamaa распределят по 1,2 млн евро. Эти коалиционные партии в числе прочего также поддержат церкви и спортивные организации.
Соцдемам на региональные инвестиции дадут 200 00 евро, а Партия реформ по традиции участвовать в распределении крышевых денег отказалась.
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