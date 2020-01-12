ТАБЛИЦА | Десять культурных учреждений Эстонии опасны для жизни: в самом плохом состоянии Драматический театр и Теледом

Министерство культуры запланировало на этот год более 1 770 660 евро, чтобы отремонтировать находящиеся в его сфере управления опасные здания. В списке десять зданий, состояние которых оценено как опасное для жизни, вдобавок у министерства в планах ремонтные работы во многих культурных учреждениях, при помощи которых планируется ликвидировать угрозы сохранению имущества и устранить вредные условия труда в учреждениях.
Из них самые большие дефекты у Теледома Эстонского национального телерадиовещания (ERR), на ремонт которого выделено 196 296 евро. На них планируется заменить потолочные конструкции и подъемные механизмы телестудий, которые были сооружены еще к 1973 году, но из-за амортизации могут в любой момент упасть вниз с расположенной под потолком тяжелой телетехникой. Вдобавок планируется установить в здании противопожарные двери и новый центр системы автоматической пожарной сигнализации Теледома.
У здания Эстонского драматического театра, которому более ста лет, тоже несколько опасных для жизни дефектов. Например, плитняковые ступеньки лестницы здания театра критически износились и часть опоры лестничных маршей просела. Согласно заказанной Драматическим театром экспертизе, часть ступенек опасна для жизни. Министерство "из-за теплой погоды в Эстонии в этом году" также оценило как опасный для жизни малый зал Драматического театра, где в жаркую погоду "не диво, если какой-нибудь человек из публики потеряет сознание из-за нехватки воздуха и высокой температуры". На капитальный ремонт малого зала выделено 120 000 евро.
Проблематичными театральными зданиями являются еще Национальная опера "Эстония" и Русский театр. В случае первой проблема в недостаточной потолочной вентиляции, которая при длительном соприкосновении оказывает вредное влияние на здоровье, а в Русском театре необходимо заменить трубы пожарной насосной станции.
Из музеев имеют опасные для жизни дефекты расположенный в Старом городе Таллинна Эстонский исторический музей, проблемой которого является обваливающаяся штукатурка фасада и карнизы, а также столярная мастерская Эстонского музея под открытым небом со своим местами обвалоопасным потолком.
Представляет опасность для жизни и здание Эстонской национальной библиотеки. За 19 000 евро планируется привести в порядок советские жестяные навесные потолки здания, которые частично обвалоопасны и опасны для жизни. Также амортизированные и в соответствии с требованиями не заземленные светильники общественных коридоров. Относительно последних также один раз было сделано предписание и опасность обвала один раз уже реализовалась.
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