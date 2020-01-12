ТАБЛИЦА | Десять культурных учреждений Эстонии опасны для жизни: в самом плохом состоянии Драматический театр и Теледом

Из них самые большие дефекты у Теледома Эстонского национального телерадиовещания (ERR), на ремонт которого выделено 196 296‬ евро. На них планируется заменить потолочные конструкции и подъемные механизмы телестудий, которые были сооружены еще к 1973 году, но из-за амортизации могут в любой момент упасть вниз с расположенной под потолком тяжелой телетехникой. Вдобавок планируется установить в здании противопожарные двери и новый центр системы автоматической пожарной сигнализации Теледома.

У здания Эстонского драматического театра, которому более ста лет, тоже несколько опасных для жизни дефектов. Например, плитняковые ступеньки лестницы здания театра критически износились и часть опоры лестничных маршей просела. Согласно заказанной Драматическим театром экспертизе, часть ступенек опасна для жизни. Министерство "из-за теплой погоды в Эстонии в этом году" также оценило как опасный для жизни малый зал Драматического театра, где в жаркую погоду "не диво, если какой-нибудь человек из публики потеряет сознание из-за нехватки воздуха и высокой температуры". На капитальный ремонт малого зала выделено 120 000 евро.