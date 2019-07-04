ТАБЛИЦА | Центристы в убытке на 300 000 евро. Больше всего денег собрала Партия реформ

В минувшем году Партия реформ собрала почти 2 миллиона пожертвований и другой помощи. Далее идут Центристская партия и ”Отечество”.

Выяснилось, что в 2018 году партия премьер-министра осталась в убытках на сумму свыше 300 000 евро.

Партнер центристов по правительственной коалиции партия EKRE отчет за экономический год не представила.