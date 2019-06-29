ТАБЛИЦА | БОЛЬШОЙ ОБЗОР: На каком рынке на этой неделе самые низкие цены

В таблице представлен обзор цен с разных рынков по всей Эстонии за последнюю неделю. В колонке Muutus "Изменение" указан показатель в % по сравнению с прошлой неделей.
В таблице представлен обзор цен с разных рынков по всей Эстонии за последнюю неделю. В колонке Muutus "Изменение" указан показатель в % по сравнению с прошлой неделей.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Месть за скандал с флагом России: Лобов уничтожил Малиньяджи
Хирург НИИ Склифосовского о несостыковках в отравлении Алибасова
Кабаева впервые раскрыла семейные тайны
Последствия отравления Алибасова: врач объяснил, как все будет