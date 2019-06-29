ТАБЛИЦА | БОЛЬШОЙ ОБЗОР: На каком рынке на этой неделе самые низкие цены

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Saaduste hinnad turul Foto: Margus Pahv

В таблице представлен обзор цен с разных рынков по всей Эстонии за последнюю неделю. В колонке Muutus "Изменение" указан показатель в % по сравнению с прошлой неделей.