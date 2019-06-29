29.06.2019, 13:39

ТАБЛИЦА | БОЛЬШОЙ ОБЗОР: На каком рынке на этой неделе самые низкие цены

 (15)
rus.delfi.ee
EST 2
Saaduste hinnad turul
Saaduste hinnad turulFoto: Margus Pahv

В таблице представлен обзор цен с разных рынков по всей Эстонии за последнюю неделю. В колонке Muutus "Изменение" указан показатель в % по сравнению с прошлой неделей.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: