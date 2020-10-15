Таави Рыйвас уходит из политики

Рыйвас сообщил, что теперь будет помогать эстонским предприятиям выходить на международный рынок и привлекать в Эстонии зарубежные инвестиции.

В начале 2021 года Рыйас присоединится к команде фирмы-производителя беспилотных автомобилей Auve Tech,а также планирует сотрудничество с несколькими международными консультационными фирмами и инвестиционными фондами.

Рыйвас добавил, что финальный толчок к переходу из политики в бизнес ему дали изменения в экономике и обществе, вызванные эпидемией коронавируса.

Таави Рыйвас в качестве премьер-министра возглавлял два эстонских правительства всего почти три года, в 2014-2015 году вместе с социал-демократами и в 2015-2016 году вместе с соцдемами и Isamaa.

В 2016 году оппозиция во главе с Центристской партией выразила Рыйвасу вотум недоверия. Рыйвас отказался добровольно уйти в отставку, но вотум недоверия поддержали и его партнеры по коалиции.

Рыйвас является с 1998 года членом Партии реформ, а в период 2014-2017 он занимал пост председателя партии.