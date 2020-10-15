Таави Рыйвас уходит из политики

Таави Рыйвас, экс-председатель Партии реформ и бывший премьер-министр, которого сняли с поста вотумом недоверия, покидает Рийгикогу и активную политику. Об этом он сообщил в письме своим однопартийцам.
Рыйвас сообщил, что теперь будет помогать эстонским предприятиям выходить на международный рынок и привлекать в Эстонии зарубежные инвестиции.
В начале 2021 года Рыйас присоединится к команде фирмы-производителя беспилотных автомобилей Auve Tech,а также планирует сотрудничество с несколькими международными консультационными фирмами и инвестиционными фондами.
Рыйвас добавил, что финальный толчок к переходу из политики в бизнес ему дали изменения в экономике и обществе, вызванные эпидемией коронавируса.
Таави Рыйвас в качестве премьер-министра возглавлял два эстонских правительства всего почти три года, в 2014-2015 году вместе с социал-демократами и в 2015-2016 году вместе с соцдемами и Isamaa.
В 2016 году оппозиция во главе с Центристской партией выразила Рыйвасу вотум недоверия. Рыйвас отказался добровольно уйти в отставку, но вотум недоверия поддержали и его партнеры по коалиции.
Рыйвас является с 1998 года членом Партии реформ, а в период 2014-2017 он занимал пост председателя партии.
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