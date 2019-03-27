Таави Рыйвас: Сигнал Каи Каллас Юри Ратасу — поступок государственика

В передаче ETV ”Первая студия” Кая Каллас сказала, что была бы готова рассмотреть возможность о передаче кресла премьер-министра Юри Ратасу в

случае коалиции Партии реформ и Центристской партии. ”Мы в партии не обсуждали отказ от кресла главы правительства, это выглядело бы не логично, но я лично готова это взвесить, да”.

Экс-премьер Таави Рыйвас сказал Delfi, что Каллас дала четкий сигнал, о том, что при создании правительства будущее Эстонии и данные избирателям обещания должны быть значительно важнее чьи-то личных амбиций. ”Несомненно, это был бы поступок государственника”.

В то же время Рыйвас указывает, что результат выборов отразил иное. ”Для политиков нет более важного сигнала, чем волеизъявление избирателя. И оно принесло весьма сильный мандат Партии реформ и баллотировавшейся с Ратасом в одном округе Кае Каллас”.