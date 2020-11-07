Таави Рыйвас: Байдену не нужно долго объяснять, где на карте находится Эстония

"Это касается и поддержки подписанного в Париже в 2015 году всемирного климатического договора, и его поддержки НАТО. Байден будет президентом, на которого Европа может надеяться и с кем может плодотворно сотрудничать.

Не малозначимо и то, что 46-му президенту США не нужно объяснять, где находится Эстония и в чем заключаются наши интересы в сфере безопасности, а том числе и энергетической.

Шесть лет назад во время беседы на встрече в Белом доме мы обсуждали с Джо Байденом (тогда вице-президентом) вопросы безопасности, и ощутили его поддержку военному присутствию США в Эстонии. Эти тезисы прозвучали и в ходе его предвыборной программы.

Нужно отметить и то, что Камала Харрис будет первой в истории США женщиной-вице-президентом. Немного странно, что это происходит лишь только в начале третьего десятилетия 21-го века, но успех женщин в политике даст пример и нашему новому поколению", — заявил Рыйвас.