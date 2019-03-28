Таави Аас: взятка — еще не повод для отмены детальной планировки

В 2007-2008 гг советник Таави Аааса, ответственного за городское планирование, Иво Парбус получил от Tallinna Farmaatsiatehase AS взятку в размере 25 000 крон, пообещав взамен посодействовать принятию детальной планировки территории между улицами Тонди и Сеэби и железной дорогой. В 2011 году планировку приняли, но Парбус попался и провел несколько лет в тюрьме.

Все бы ничего, но принятая при его содействии планировка действует до сих пор. Сейчас на основании нее на территории идет возведение 20-этажного высотного здания.