Таави Аас: взятка — еще не повод для отмены детальной планировки

Ivo Parbus (all vasakul) aitas pistise eest kaasa Tondil asuva ala detailplaneeringu vastuvõtmisele. Alexander Kofkinit (üleval vasakul) süüdistatakse Edgar Savisaarele (all paremal) altkäemaksu andmises, et saada magus pind Raekoja platsil. Linnapea Taavi Aasa (paremal üleval) sõnul on kõik korras.

Fotod: Ilmar Saabas, Vallo Kruuser, Taavi Sepp, Madis Veltman, Stanislav Moshkov Kaart: Maa-amet