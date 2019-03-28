28.03.2019, 21:20

Таави Аас: взятка — еще не повод для отмены детальной планировки

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а также разбирательства между рестораном Rae и Кофкиным
Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
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Таави Аас: взятка — еще не повод для отмены детальной планировки
Ivo Parbus (all vasakul) aitas pistise eest kaasa Tondil asuva ala detailplaneeringu vastuvõtmisele. Alexander Kofkinit (üleval vasakul) süüdistatakse Edgar Savisaarele (all paremal) altkäemaksu andmises, et saada magus pind Raekoja platsil. Linnapea Taavi Aasa (paremal üleval) sõnul on kõik korras.Fotod: Ilmar Saabas, Vallo Kruuser, Taavi Sepp, Madis Veltman, Stanislav Moshkov Kaart: Maa-amet

Мэр Таллинна Таави Аас сказал изданию Eesti Päevaleht, что взятка при детальной планировке — еще не повод для отмены самой планировки.

В 2007-2008 гг советник Таави Аааса, ответственного за городское планирование, Иво Парбус получил от Tallinna Farmaatsiatehase AS взятку в размере 25 000 крон, пообещав взамен посодействовать принятию детальной планировки территории между улицами Тонди и Сеэби и железной дорогой. В 2011 году планировку приняли, но Парбус попался и провел несколько лет в тюрьме.

Все бы ничего, но принятая при его содействии планировка действует до сих пор. Сейчас на основании нее на территории идет возведение 20-этажного высотного здания.

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