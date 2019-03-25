25.03.2019, 15:25

Таави Аас в годовщину депортации: идеология не должна затмевать человечности

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rus.delfi.ee
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Taavi Aas
Taavi AasFoto: Ilmar Saabas

Мартовская депортация, которая началась в этот день 70 лет назад, служит предостережением тому, что никакая идеология никогда не должна затмевать человечности, сказал мэр Таллинна Таави Аас, сообщает Раэпресс.

”В ходе массовых депортаций, состоявшихся 25 марта 1949 года, более 22 000 человек сослали из Эстонии в Сибирь и не только. Это было сделано без решения суда, без снисхождения к детям, старикам, не говоря уже о полных сил людях. Многие депортированные не вернулись назад, погибнув в ГУЛаге от голода, холода и работы до изнеможения”, — напомнил Аас.

”Депортации и другие преступления против беззащитных людей проще осуществить, забыв о человечности, — сказал Аас. — В человеке уже не видят человека, его заменяет ярлык — враг народа, кулак, буржуй. Поэтому сегодня, 70 лет спустя, мы должны помнить, что человечность всегда должна стоять во главе и ни одна идеология не должна затмевать, заглушать её”.

Мэр Таави Аас призвал зажечь сегодня вечером свечи в память о жертвах мартовской депортации.

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