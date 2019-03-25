Таави Аас в годовщину депортации: идеология не должна затмевать человечности

”В ходе массовых депортаций, состоявшихся 25 марта 1949 года, более 22 000 человек сослали из Эстонии в Сибирь и не только. Это было сделано без решения суда, без снисхождения к детям, старикам, не говоря уже о полных сил людях. Многие депортированные не вернулись назад, погибнув в ГУЛаге от голода, холода и работы до изнеможения”, — напомнил Аас.

”Депортации и другие преступления против беззащитных людей проще осуществить, забыв о человечности, — сказал Аас. — В человеке уже не видят человека, его заменяет ярлык — враг народа, кулак, буржуй. Поэтому сегодня, 70 лет спустя, мы должны помнить, что человечность всегда должна стоять во главе и ни одна идеология не должна затмевать, заглушать её”.

Мэр Таави Аас призвал зажечь сегодня вечером свечи в память о жертвах мартовской депортации.