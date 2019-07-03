Таави Аас ушел с поста председателя совета Таллиннского телевидения

Аас сказал Delfi, что как министру ему подчиняется Департамент защиты потребителей и технического надзора, который осуществляет контроль и за Таллиннским телевидением. Пребывание на посту председателя совета Tallinna TV представляло бы почву для конфликта интересов.

Говоря о сокращении штатов на подведомственном городу телеканале, Аас сказал, что это позволит выйти из экономических проблем. Объем программ и их качество, по словам министра, - это отдельный вопрос.