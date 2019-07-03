Таави Аас ушел с поста председателя совета Таллиннского телевидения

Бывший мэр Таллинна, ныне — министр экономики и коммуникаций Таави Аас (Центристская партия) решил уйти с поста главы совета
принадлежащего городу Таллиннского телевидения (Tallinna TV).
Бывший мэр Таллинна, ныне — министр экономики и коммуникаций Таави Аас (Центристская партия) решил уйти с поста главы совета
Аас сказал Delfi, что как министру ему подчиняется Департамент защиты потребителей и технического надзора, который осуществляет контроль и за Таллиннским телевидением. Пребывание на посту председателя совета Tallinna TV представляло бы почву для конфликта интересов.
Говоря о сокращении штатов на подведомственном городу телеканале, Аас сказал, что это позволит выйти из экономических проблем. Объем программ и их качество, по словам министра, - это отдельный вопрос.
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