03.07.2019, 17:55

Таави Аас ушел с поста председателя совета Таллиннского телевидения

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rus.delfi.ee
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Taavi Aas
Taavi AasFoto: Priit Simson

Бывший мэр Таллинна, ныне — министр экономики и коммуникаций Таави Аас (Центристская партия) решил уйти с поста главы совета
принадлежащего городу Таллиннского телевидения (Tallinna TV).

Аас сказал Delfi, что как министру ему подчиняется Департамент защиты потребителей и технического надзора, который осуществляет контроль и за Таллиннским телевидением. Пребывание на посту председателя совета Tallinna TV представляло бы почву для конфликта интересов.

Говоря о сокращении штатов на подведомственном городу телеканале, Аас сказал, что это позволит выйти из экономических проблем. Объем программ и их качество, по словам министра, - это отдельный вопрос.

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