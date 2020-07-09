Таави Аас: пока нет планов сделать ношение шлема обязательным при езде на электросамокате

Изменение Закона о дорожном движении, регулирующее использование электросамокатов, находится на обсуждении в Рийгикогу и согласовании на уровне Евросоюза. По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, пока нет планов пересматривать изменения в свете недавних происшествий.
"Изменение закона в будущем будет очень хорошо регулировать использование самокатов. Конечно же, каждый пользователь электросамоката должен сделать со своей стороны все возможное, чтобы избежать несчастных случаев", — сказал Аас.
Сейчас при езде на электросамокате ношение шлема не обязательно и изменение в законе требует лишь, чтобы при езде на электросамокате шлем был у лиц младше 16 лет.
Аас объяснил, что в данном случае в качестве примера были взяты правила, установленные для велосипедистов. "Сейчас я точно не знаю, чтобы обсуждалось обязательное ношение шлема для всех", — добавил он.
Министр выразил надежду, что когда Рийгикогу вновь соберется, изменения в Законе о дорожном движении будут приняты.
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