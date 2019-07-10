Таави Аас о проекте ”главной улицы Таллинна”: сомнения были уже в мою бытность мэром
Бывший мэр Таллинна Таави Аас выразил надежду, что архитектором удастся найти приемлемое решение, и проект главной улицы Таллинна когда-то станет реальностью.
Бывший мэр Таллинна Таави Аас выразил надежду, что архитектором удастся найти приемлемое решение, и проект главной улицы Таллинна когда-то станет реальностью.
По утверждению Ааса, работа-победитель конкурса вызывала вопросы уже тогда, когда он был мэром Таллинна. Поскольку были сомнения, вместится ли общественный транспорт в один ряд движения и не будет ли время ожидания на остановках слишком длительным, был заказан анализ транспортных потоков.
”Вопрос в том, можно ли, внеся изменения в проект, например, в части автобусных и трамвайных остановок, двигаться дальше”, — сказал Аас.
”Это можно делать, естественно, только в сотрудничестве с авторами проекта, если они на это согласны”.
Как отметил Аас, ставшая победителем конкурса работа выглядит визуально лучшей, но всегда относительно подобных работ возникает вопрос, как они будут работать технически. Обычно с проектировщиком возможно найти решение. ”Но это зависит от желания обеих сторон”, — отметил Аас.
На вопрос, не следовало бы ли анализ транспортной нагрузки включать в условия подобных конкурсов, Аас ответил, что это можно взвесить. Но уже сейчас ясно, что тогда проведение конкурсов значительно бы усложнилось.
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