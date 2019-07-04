04.07.2019, 21:15

Сюрприз! В случае войны государство может запретить людям покидать Эстонию

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Ивар Соопан
Ивар Соопан
EST
Сюрприз! В случае войны государство может запретить людям покидать Эстонию
Varustus on olemas. Kas leidub ka selle kandjaid?Priit Simson

Согласно проведенному Turu-uuringute AS по заказу Министерства обороны исследованию, в случае войны около 200 000 жителей Эстонии точно или вероятно намерены покинуть страну. Однако не факт, что это им удастся, так как по закону государство имеет право на время военных действий закрыть границу, пишет Maaleht.

Заместитель руководителя отдела стратегической коммуникации Министерства обороны Андрес Санг сказал, что до 2015 года закрытие границ регулировалось законом о государственной обороне в военное время, а с 2016 года — законом о государственной обороне. ”По сути с новым законом у государства осталась возможность в интересах государственной обороны и общественного порядка ограничить право человека на отъезд и приезд в Эстонию”, — отметил он. По его словам, ограничения необходимы, чтобы к обороне государства было привлечено все общество и все средства и запасы.

При этом исследование показывает, что люди оценивает свои способности в этом плане довольно низко. Лишь около четверти респондентов ответили, что хотя бы в общих чертах знают, что можно сделать для обороны государства в подобных случаях. Более двух третей ”скорее” или ”точно не” располагают такого рода информацией.

Покинуть государство в случае войны намерены треть респондентов в возрасте младше 20 лет, 42% респондентов в возрасте 20-29 лет и 31% респондентов в возрасте 30-39 лет.

Командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем сказал, что результаты исследования для мирного населения понятны. ”Важно то, что всегда имеется достаточное количество людей, которые в любом случае встанут на военную защиту государства”, — отметил он и добавил, что явка на учениях составляет 60-70%.

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