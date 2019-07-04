Сюрприз! В случае войны государство может запретить людям покидать Эстонию

Заместитель руководителя отдела стратегической коммуникации Министерства обороны Андрес Санг сказал, что до 2015 года закрытие границ регулировалось законом о государственной обороне в военное время, а с 2016 года — законом о государственной обороне. ”По сути с новым законом у государства осталась возможность в интересах государственной обороны и общественного порядка ограничить право человека на отъезд и приезд в Эстонию”, — отметил он. По его словам, ограничения необходимы, чтобы к обороне государства было привлечено все общество и все средства и запасы.

При этом исследование показывает, что люди оценивает свои способности в этом плане довольно низко. Лишь около четверти респондентов ответили, что хотя бы в общих чертах знают, что можно сделать для обороны государства в подобных случаях. Более двух третей ”скорее” или ”точно не” располагают такого рода информацией.

Покинуть государство в случае войны намерены треть респондентов в возрасте младше 20 лет, 42% респондентов в возрасте 20-29 лет и 31% респондентов в возрасте 30-39 лет.