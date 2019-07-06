Сюрприз! Почти половина молодежи с пониманием относится к уклонению от военной службы

Наиболее неприятная для Минобороны статистика среди 15-29-летних жителей страны.

Так, в среде молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет с пониманием к уклонению относятся 44% участников опроса, а 1% даже одобряет это.Среди 20-29-летних ”понимающих” 39%, а одобряющих уклонение — 5%. По всей вероятности, среди последней категории больше всего тех, кто недавно прошел службу или ожидает в ближайшее время призыва.

Если брать все возрастные группы, то общий проценто будет невысоким — соответственно 27 и 2.

Гораздо более оптимистичными выглядят результаты исследования, касающиеся отношения людей к вопросу необходимости срочной службы. Считают ее нужной или скорее нужной 92% жителей страны. Среди молодежи 20-29 лет этот показатель немного меньше — 87%.

Представитель отдела стратегических коммуникаций Минобороны ЭР Андрес Санг подчеркивает, что поддержка населением срочной службы находится по-прежнему на очень высоком уровне. В течение многих лет она колеблется между 85 и 95 процентами. И среди молодежи этот показатель довольно высок.

Что касается отношения к уклонению, то, по словам сотрудников Минобороны, число тех, кто реально без уважительных причин не хочет исполнить свой гражданский долг, довольно мало.