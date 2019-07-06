06.07.2019, 16:18

Сюрприз! Почти половина молодежи с пониманием относится к уклонению от военной службы

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Ивар Соопан
Ивар Соопан
EST 10
Сюрприз! Почти половина молодежи с пониманием относится к уклонению от военной службы
Foto: Randolf Reiljan

Проведенное социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу Министерства обороны исследование показало, что довольно большая часть молодежи считает уклонение от срочной военной службы нормальным. Об этом пишет Maaleht.

Наиболее неприятная для Минобороны статистика среди 15-29-летних жителей страны.

Так, в среде молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет с пониманием к уклонению относятся 44% участников опроса, а 1% даже одобряет это.Среди 20-29-летних ”понимающих” 39%, а одобряющих уклонение — 5%. По всей вероятности, среди последней категории больше всего тех, кто недавно прошел службу или ожидает в ближайшее время призыва.

Если брать все возрастные группы, то общий проценто будет невысоким — соответственно 27 и 2.

Гораздо более оптимистичными выглядят результаты исследования, касающиеся отношения людей к вопросу необходимости срочной службы. Считают ее нужной или скорее нужной 92% жителей страны. Среди молодежи 20-29 лет этот показатель немного меньше — 87%.

Представитель отдела стратегических коммуникаций Минобороны ЭР Андрес Санг подчеркивает, что поддержка населением срочной службы находится по-прежнему на очень высоком уровне. В течение многих лет она колеблется между 85 и 95 процентами. И среди молодежи этот показатель довольно высок.

Что касается отношения к уклонению, то, по словам сотрудников Минобороны, число тех, кто реально без уважительных причин не хочет исполнить свой гражданский долг, довольно мало.

Советника Департамента оборонных ресурсов Анне Освет привела такие свежие данные по уклонистам. В этом году по результатам январского призыва департамент возбудил 38 дел за неявку военнообязанных на призывной пункт. В 2018 году таких дело было 39, а еще годом ранее — 34.

”За игнорирование обязанности приступить к срочной службе мы наказываем штрафом в размере до 1200 евро”, — сказала Освет. ”Есть и те, кто и после неоднократных штрафов на призывной пункт не является”, — добавила она, но не стала уточнять сколько таких лиц в процентном или в численном выражении. ”Их могло бы быть меньше”.

Относительно много тех, кто выражает желание идти в армию добровольно, не дожидаясь повестки — примерно треть. ”Мы их приглашаем на медкомиссию, и если здоровье в порядке — отправляем на службу”, — пояснила Освет.

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