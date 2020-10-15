Synlab: у большинства людей, которым этой осенью диагностировали коронавирус, не было симптомов

При этом бывали случаи, когда ответы приходили еще быстрее, в связи с чем у людей стал возникать вопрос: почему они не могут приходить так быстро всегда?

По словам члена правления Synlab Eesti Райнара Аамисеппа, даже после поступления пробы в лабораторию до выдачи уходит семь часов. ”На самом деле это совсем не долго”, — отметил он и добавил, что образцы поступают в лабораторию по сто штук за раз, поэтому на сортировку нужно время. Сначала пробы нужно распаковать, установить на специальные подставки и выделить из них ДНК. На все манипуляции с одной пробой уходит минимум четыре часа, но в реальности такого результата можно достигнуть лишь в экстренных случаях.

По словам Аамисеппа, нынешние семь часов — это отличный результат. ”Лучше невозможно, поскольку пробы поступают разными партиями. За четыре часа можно получить ответ лишь в случае, если все пробы поступают по одной с точно установленными промежутками таким образом, чтобы в рабочем процессе не было бы ни одного простоя”.

Что касается самих результатов, по словам Аамисеппа, у 60-80% людей, которым этой осенью диагностировали коронавирус, не было никаких симптомов. В основном, это люди трудоспособного возраста. Среди людей среднего возврата также есть те, у кого болезнь протекает бессимптомно.

Почему же те, кто не чувствуют недомогание, направляются на тестирование? Ответ прост: если весной на анализ посылали только тех, у кого есть симптомы, то теперь семейные врачи могут выписывать направление и пациентам, у которых легкие симптомы или нет их совсем, но которые близко контактировали с инфицированным. Также многие прибывающие из стран высокого риска используют возможность бесплатного тестирования на границе, даже если у них нет симптомов. Свою лепту вносит и то, что люди, имевший контакт с заболевшим, делают все больше платных тестов.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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