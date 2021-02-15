15.02.2021, 15:50

SYNLAB: со вторника дети смогут сдавать образец для анализа на коронавирус с использованием жидкости для полоскания горла

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SYNLAB: со вторника дети смогут сдавать образец для анализа на коронавирус с использованием жидкости для полоскания горла
Anni Õnneleid

С завтрашнего дня (16 февраля) SYNLAB начнёт проводить тестирование на коронавирус по новой методике. Теперь на наличие вируса будут анализировать образец, полученный с помощью жидкости для полоскания горла. На первых порах дополнительным способом сдачи образца смогут воспользоваться только дети (чтобы сделать процесс тестирования более комфортным для них). Лабораторный процесс при этом не изменится — жидкость для полоскания горла будут анализировать на наличие РНК коронавируса по точно такой же ПЦР-методике, как и в случае с образцами из носоглотки.

С помощью жидкости для полоскания горла образцы смогут сдавать дети в возрасте до 18 лет в пунктах открытого тестирования, а также в пунктах SYNLAB для платного тестирования на коронавирус.

Детям, приходящим на тестирование, предложат на выбор два варианта — взятие образца традиционным способом (согласно рекомендациям ВОЗ, предпочтительнее всего брать образец из носоглотки) или по новому методу с использованием жидкости для полоскания горла. Хотя расходы на принадлежности для анализа образца с использованием жидкости для полоскания горла выше, его цена останется такой же, как и при анализе материала из носоглотки.

Для обеспечения правильности процедуры сдача образца с использованием жидкости для полоскания горла возможна только в пунктах тестирования под руководством медика. При сдаче образца пациенту дадут 10 мл физиологического раствора соли (хлорида натрия), которым нужно будет прополоскать горло (важно понимать, что в данном случае речь не идёт о жидкости для полоскания рта).

Медик отберёт из ёмкости необходимое количество жидкости в специальную вакуумную пробирку, промаркирует её данными пациента и отправит в лабораторию для анализа по такому же ПЦР-методу. Результаты можно будет узнать так же, как и при анализе образца из носоглотки — в течение 24–48 часов они появятся в системе digilugu.ee. На основе теста, проведённого с использованием жидкости для полоскания горла, можно также оформить сертификат, необходимый для поездок.

Руководитель по оказанию услуг в SYNLAB Eesti Карин Калликорм: ”Для начала мы будем предлагать новую услугу людям в возрасте до 18 лет, чтобы сделать тестирование более комфортным для детей и подростков.

Важно подчеркнуть, что на данный момент дети не смогут сдавать образец с использованием жидкости для полоскания горла в пунктах пересечения границы, поскольку такая процедура требует немного больше времени. На погранпунктах тестирование проводят в порядке живой очереди, поэтому такой вариант ещё больше увеличил бы время ожидания для остальных”.

Калликорм советует родителям в целях подготовки детей попрактиковаться дома с использованием воды из-под крана. Так дети лучше будут представлять, что им предстоит сделать.

Процедура регистрации на тестирование одинакова при использовании образца из носоглотки или жидкости для полоскания горла: направление оформляет семейный врач, либо же регистрация на платное тестирование в пункте SYNLAB проводится по номеру телефона 17123 или адресу эл. почты klienditugi@synlab.ee. Дети до 18 лет смогут сдать образцы с использованием жидкости для полоскания горла в следующих пунктах:

— в Таллинне — в палатках Medicum рядом с Певческим полем и медицинским центром Mustamäe Tervisekeskus, в палатке SYNLAB рядом с Saku Suurhall, а также в пункте платного тестирования по адресу ул. Тёэкоя, 1;

- в Тарту — в палатке Qvalitas рядом с Певческим полем, а также в SYNLAB по адресу ул. Тегури, 37b;

- в Пярну — в палатке Qvalitas на парковке рядом с пляжем, а также в пункте SYNLAB на улице Суур-Сепа;

- в Нарве — в пункте Narva Gate (Corrigo), а также в помещении SYNLAB на проспекте Кангеласте (проспект Героев);

- в Вильянди, Валге и Выру — в палатке Qvalitas;

- в Раквере — в поликлинике; в Йыхви — в помещении SYNLAB, а в Хаапсалу и Пайде — в пункте SYNLAB;

- в Кохтла-Ярве и Силламяэ — в палатках Ида-Вируской центральной больницы;

- в Выру, Курессааре, Кярдла и Рапла — в больничных пунктах.

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