SYNLAB: со вторника дети смогут сдавать образец для анализа на коронавирус с использованием жидкости для полоскания горла

Калликорм советует родителям в целях подготовки детей попрактиковаться дома с использованием воды из-под крана. Так дети лучше будут представлять, что им предстоит сделать.
Процедура регистрации на тестирование одинакова при использовании образца из носоглотки или жидкости для полоскания горла: направление оформляет семейный врач, либо же регистрация на платное тестирование в пункте SYNLAB проводится по номеру телефона 17123 или адресу эл. почты klienditugi@synlab.ee. Дети до 18 лет смогут сдать образцы с использованием жидкости для полоскания горла в следующих пунктах:
— в Таллинне — в палатках Medicum рядом с Певческим полем и медицинским центром Mustamäe Tervisekeskus, в палатке SYNLAB рядом с Saku Suurhall, а также в пункте платного тестирования по адресу ул. Тёэкоя, 1;
- в Тарту — в палатке Qvalitas рядом с Певческим полем, а также в SYNLAB по адресу ул. Тегури, 37b;
- в Пярну — в палатке Qvalitas на парковке рядом с пляжем, а также в пункте SYNLAB на улице Суур-Сепа;
- в Нарве — в пункте Narva Gate (Corrigo), а также в помещении SYNLAB на проспекте Кангеласте (проспект Героев);
- в Вильянди, Валге и Выру — в палатке Qvalitas;
- в Раквере — в поликлинике; в Йыхви — в помещении SYNLAB, а в Хаапсалу и Пайде — в пункте SYNLAB;
- в Кохтла-Ярве и Силламяэ — в палатках Ида-Вируской центральной больницы;
- в Выру, Курессааре, Кярдла и Рапла — в больничных пунктах.
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