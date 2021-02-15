SYNLAB: со вторника дети смогут сдавать образец для анализа на коронавирус с использованием жидкости для полоскания горла

С помощью жидкости для полоскания горла образцы смогут сдавать дети в возрасте до 18 лет в пунктах открытого тестирования, а также в пунктах SYNLAB для платного тестирования на коронавирус.

Детям, приходящим на тестирование, предложат на выбор два варианта — взятие образца традиционным способом (согласно рекомендациям ВОЗ, предпочтительнее всего брать образец из носоглотки) или по новому методу с использованием жидкости для полоскания горла. Хотя расходы на принадлежности для анализа образца с использованием жидкости для полоскания горла выше, его цена останется такой же, как и при анализе материала из носоглотки.

Для обеспечения правильности процедуры сдача образца с использованием жидкости для полоскания горла возможна только в пунктах тестирования под руководством медика. При сдаче образца пациенту дадут 10 мл физиологического раствора соли (хлорида натрия), которым нужно будет прополоскать горло (важно понимать, что в данном случае речь не идёт о жидкости для полоскания рта).

Медик отберёт из ёмкости необходимое количество жидкости в специальную вакуумную пробирку, промаркирует её данными пациента и отправит в лабораторию для анализа по такому же ПЦР-методу. Результаты можно будет узнать так же, как и при анализе образца из носоглотки — в течение 24–48 часов они появятся в системе digilugu.ee. На основе теста, проведённого с использованием жидкости для полоскания горла, можно также оформить сертификат, необходимый для поездок.

Руководитель по оказанию услуг в SYNLAB Eesti Карин Калликорм: ”Для начала мы будем предлагать новую услугу людям в возрасте до 18 лет, чтобы сделать тестирование более комфортным для детей и подростков.

Важно подчеркнуть, что на данный момент дети не смогут сдавать образец с использованием жидкости для полоскания горла в пунктах пересечения границы, поскольку такая процедура требует немного больше времени. На погранпунктах тестирование проводят в порядке живой очереди, поэтому такой вариант ещё больше увеличил бы время ожидания для остальных”.