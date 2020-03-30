Synlab: экспресс-тесты на коронавирус ненадежны

В связи с пандемией коронавируса в течение пары последних месяцев на рынке появилось около 200 диагностических тестов, и количество их производителей и продавцов растет с каждым днем. По оценке Synlab Eesti, из них на данный момент надежны тесты только одного типа.
Клинический микробиолог делающей по заказу и финансированию эстонского государства тесты на коронавирус Synlab Пауль Наабер сказал, что сейчас для тестирования на SARS-CoV-2 можно использовать определение нуклеиновой кислоты вируса (РНК), антигена (белки) или образующихся в организме антител против вируса.
В пользу первого из них говорит, по словам Наабера, во-первых, возможность обнаружить наличие вируса уже в ранней стадии и, во-вторых. надежный результат.
В то же время РНК вируса возможно определить методом real-time PCR (Polymerase chain reaction), для которого необходима специфическая аппаратура и приспособленный для этого лабораторный процесс. Это означает, что Эстония сейчас может проводить до 1000 тестов в день. Именно это обусловило желание общественности найти более широко используемые и быстрые возможности тестирования.
Но Наабер считает, что предлагаемые быстрые тесты на антиген по сравнению с определением РНК, как правило, имеют очень низкую чувствительность, давая много ложноотрицательных результатов.
"Их использование, по оценкам, принесло бы вместо пользы скорее вред — многие инфекционно опасные пациенты с COVID-19, чей быстрый тест ложноотрицательный, могут прекратить карантин. По сути это означает то, что вдобавок к перепроверке немногих положительных в фазе отступления вируса, нужно было бы тестировать заново много отрицательных результатов, чтобы получить адекватную картину", — сказал Наабер.
Тест на антитела COVID-19 определяет ответную реакцию организма на вирус, для возникновения которой необходимо определенное время. На основании последних исследований на образование названных антител против коронавируса уходит более 10 дней после проявления симптомов заболевания.
"В общем, при сегодняшних знаниях и технологиях единственной надежной методикой для ранней диагностики COVID-19 и обнаружения инфекционных случаев является осуществляемое в лаборатории исследование РНК SARS-CoV-2, которое по большей части делают со взятым тампоном из носоглотки материалом", — сказал Наабер.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Коронавирус: китайские ученые сообщили плохую новость для мужчин
Найдено слабое место у коронавируса
Правда без прикрас: врач-пульмонолог о коронавирусе
Названы сроки окончания карантинного режима из-за COVID-19 в РФ