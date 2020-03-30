Synlab: экспресс-тесты на коронавирус ненадежны

Клинический микробиолог делающей по заказу и финансированию эстонского государства тесты на коронавирус Synlab Пауль Наабер сказал, что сейчас для тестирования на SARS-CoV-2 можно использовать определение нуклеиновой кислоты вируса (РНК), антигена (белки) или образующихся в организме антител против вируса.

В пользу первого из них говорит, по словам Наабера, во-первых, возможность обнаружить наличие вируса уже в ранней стадии и, во-вторых. надежный результат.

В то же время РНК вируса возможно определить методом real-time PCR (Polymerase chain reaction), для которого необходима специфическая аппаратура и приспособленный для этого лабораторный процесс. Это означает, что Эстония сейчас может проводить до 1000 тестов в день. Именно это обусловило желание общественности найти более широко используемые и быстрые возможности тестирования.

Но Наабер считает, что предлагаемые быстрые тесты на антиген по сравнению с определением РНК, как правило, имеют очень низкую чувствительность, давая много ложноотрицательных результатов.