Synlab: альтернативы неприятному анализу на коронавирус в ближайшее время не ожидается

По словам главы отдела инфекционных заболеваний лаборатории Synlab Eesti OÜ Пауля Наабера, при взятии проб самое важное — чтобы они содержали достаточное количество коронавируса.

”В пользу метода, который используется сейчас в Эстонии, Европе и в подавляющем большинстве других стран (взятие материала из носоглотки), говорит то, что он позволяет обнаружить наличие вируса уже на ранних стадиях и сразу применить карантин”, — пояснил Наабер. Вторым преимуществом, по его словам, является достоверные результаты.

Представитель лаборатории отметил, что хотя большинству пациентов соскоб из носоглотки действительно причиняет легкие неудобства, именно о болевых ощущениях говорить не приходится.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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