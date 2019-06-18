Swedbank поясняет, почему Роберт Китт и еще два руководители эстонского филиала потеряли свои посты

Delfi ведет трансляцию с пресс-конференции банка.

В связи с продолжающимся внутренним расследованием совет эстонского отделения Swedbank (Swedbank Eesti) в понедельник вечером, 17 июня, решил внести изменения в правление банка, передает rus.err.ee.

Совет избрал исполняющим обязанности председателя правления Swedbank Eesti Олава Леппа, который до сих пор был управляющим рисками Swedbank Eesti. Исполняющей обязанности финансового руководителя и члена правления избрана Анна Кыутс. Эти изменения вступят в силу после утверждения контролирующими органами, говорится в пресс-сообщении Swedbank AS.

Полномочия нынешнего руководителя Swedbank Eesti Роберта Китта и финансового руководителя Вайко Таммевялья будут приостановлены до момента получения дополнительной информации.