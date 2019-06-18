Swedbank поясняет, почему Роберт Китт и еще два руководители эстонского филиала потеряли свои посты

Совет Эстонского подразделения Swedbank принял решение произвести изменения в правлении Эстонского подразделения Swedbank. Эти изменения вызваны проводимым сейчас внутренним расследованием. Совет избрал председателем правления Эстонского подразделения Swedbank и исполняющим обязанности генерального директора Олави Леппа, который до этого являлся управляющим рисками Эстонского подразделения Swedbank. Исполняющей обязанности финансового директора и членом правления избрана Анна Кыутс, прежде занимавшая должность главы казначейства. Указанные изменения вступят в силу после утверждения со стороны надзорных учреждений.

Полномочия нынешнего руководителя Эстонского подразделения Swedbank Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевялья в правлении Эстонского подразделения Swedbank приостанавливаются до поступления дополнительной информации. Покидает банк и его совет также Прийт Перенс. Вышеприведённые изменения вступают в силу немедленно.

По словам руководителя Балтийского банкинга Swedbank и председателя совета Эстонского подразделения Swedbank Шарлотты Элснитц, это решение обусловлено идущим сейчас внутренним расследованием. ”При этом я подчёркиваю, что мы в Эстонии вместе с работниками направим все усилия на благо наших клиентов и других сторон. Эстония — один из четырёх домашних рынков Swedbank. Мы развиваем ведущий банк Эстонии, имея в виду как наших клиентов, так и общество в целом”.