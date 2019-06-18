Swedbank поясняет, почему Роберт Китт и еще два руководители эстонского филиала потеряли свои посты

Swedbank сообщил вчера поздно вечером, что решил в связи с проходящим внутренним расследованием приостановить полномочия руководителя эстонского отделения Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевяли. Из банка и из его совета также уходит Прийт Перенс.
Совет Эстонского подразделения Swedbank принял решение произвести изменения в правлении Эстонского подразделения Swedbank. Эти изменения вызваны проводимым сейчас внутренним расследованием. Совет избрал председателем правления Эстонского подразделения Swedbank и исполняющим обязанности генерального директора Олави Леппа, который до этого являлся управляющим рисками Эстонского подразделения Swedbank. Исполняющей обязанности финансового директора и членом правления избрана Анна Кыутс, прежде занимавшая должность главы казначейства. Указанные изменения вступят в силу после утверждения со стороны надзорных учреждений.
Полномочия нынешнего руководителя Эстонского подразделения Swedbank Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевялья в правлении Эстонского подразделения Swedbank приостанавливаются до поступления дополнительной информации. Покидает банк и его совет также Прийт Перенс. Вышеприведённые изменения вступают в силу немедленно.
По словам руководителя Балтийского банкинга Swedbank и председателя совета Эстонского подразделения Swedbank Шарлотты Элснитц, это решение обусловлено идущим сейчас внутренним расследованием. ”При этом я подчёркиваю, что мы в Эстонии вместе с работниками направим все усилия на благо наших клиентов и других сторон. Эстония — один из четырёх домашних рынков Swedbank. Мы развиваем ведущий банк Эстонии, имея в виду как наших клиентов, так и общество в целом”.
”Как было сказано ранее, Swedbank приступил к тщательному внутреннему расследованию в сотрудничестве с внешними экспертами с целью выяснить, как в банке ранее осуществлялось противодействие отмыванию денег и принимались соответствующие меры. Swedbank продолжит всестороннее сотрудничество с различными властями Швеции, США и Балтийских стран”, — добавила Шарлотта Элснитц.
«Верный друг и порядочный человек»: умер актёр Александр Кузнецов
Пенсионерка из Витебска более 20 лет получала двойную пенсию
Гендиректор "Сибири": История клуба закончена
«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»