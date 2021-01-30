30.01.2021, 14:10

Свыше 4000 жителей Ласнамяэ уже проголосовали по народному бюджету. Осталось еще два дня!


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laagna tee
laagna teeFoto: Andres Putting

В голосовании за идеи народного бюджета приняли участие 4037 жителей Ласнамяэ, из них более 3478 отдали свой голос через интернет. Электронное голосование продлится до вечера 31 января.

”Благодарю всех, кто уже отдал свой голос за идеи, представленные в рамках народного бюджета. Надеюсь, что и в последние дни жители Ласнамяэ проявят активность и отдадут свой голос за те инициативы, которые считают наиболее необходимыми для реализации в 2021 году. Участие в голосовании — самый простой способ лично повлиять на формирование общественного пространства и развитие своего района. Каждый желающий может отметить один-два наиболее важных для него проекта и до вечера воскресения проголосовать электронно. В среду мы узнаем самую популярную среди ласнамяэcцев идею, к реализации которой приступим в ближайшее время”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На голосование в Ласнамяэ вынесено 16 идей. Те, кто еще не успел ознакомится с проектами, представленными в Ласнамяэ, могут это сделать на сайте народного бюджета. Там же можно и проголосовать за понравившуюся идею.

Принять участие в голосовании могут лица в возрасте от 14 лет, чьим местом жительства согласно данным регистра народонаселения является Ласнамяэ. Отдать свой голос можно не более чем за две идеи, предложенные в районе по месту жительства. Для голосования необходимо идентифицировать себя с помощью ИД-карты, mobiil-ID, Smart-ID или EU eID.

По состоянию на утро 30 января в голосовании по народному бюджету по всему Таллинну приняли участие 16 898 человек. Итоги народного голосования будут обнародованы 3 февраля.

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