"Связи с сыном нет несколько дней". Отец задержанного в Минске эстонца надеется на лучшее

"У нас тесные связи с Беларусью. У меня супруга оттуда, у моего сына Эдгара тоже", — рассказывает Александр. По его словам, Эдгар поехал поддержать митингующих, так как переживает за будущее страны.

"О задержании мы узнали через знакомых. В момент задержания он был с супругой, но ее не взяли, так как у нее началась паника, — добавил Александр. — Он двое суток провел в Минске. Теперь случайно узнали, что его перевели в Жодино, где условия чуть лучше, чем в прошлой тюрьме".

Как передает Telegram-канала Nexta, из тюрьмы в городе Минской области Жодино ночью выпускали людей, так как изоляторы переполнены. Туда свозили протестующих. В СМИ пишут, что за четыре дня протестов, только по официальным данным задержаны 6700 человек.

"Сыну не дали позвонить, он ни с кем не связывался. Мы ничего не можем сделать. Попытались подключить общественность: знакомый подготовил петицию с призывом освободить Эдгара. Ее подписало уже 6000 человек. Друзья на месте тоже пытаются помочь. МИД связывался с нами, но о конкретной помощи ничего не говорил", — подчеркивает отец задержанного.

Эдгару 30 лет, он некоторое время работал и учился в Великобритании. Последние года живет в Финляндии, родом из Пярну.